Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: FC Köln Fans am Bahnhof Dormagen angegriffen und verletzt

Dormagen (ots)

Am Samstag (30.11.), gegen 10:30 Uhr, beabsichtigten drei Fußballfans in Dormagen den Zug nach Köln zu nehmen, um das Bundesligaspiel des 1. FC Köln gegen den FC Augsburg zu besuchen. Auf dem Weg zum Bahnhof kam es zu einem gewalttätigen Übergriff durch eine Gruppe von 10 bis 15 schwarz gekleideten und vermummten Männern. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Angreifer an der Weilergasse zunächst einen 31-Jährigen zu Boden und entwendeten unter Tritten seinen Fan-Schal sowie eine Jacke und ein T-Shirt mit FC Aufschriften. Auch die 17 und 18-jährigen Begleiter des 31-Jährigen wurden Opfer einer gezielten Attacke, vermeintlich durch die selbe Gruppe, im Bereich einer Unterführung am Bahnhof. Nach Zeugenaussagen könnte es sich bei den etwa 20 bis 30 Jahre alten Angreifern um Mitglieder der Mönchengladbacher Problem-Fanszene gehandelt haben.

Alle drei FC-Fans erlitten teils nicht unerhebliche Verletzungen und mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kripo Dormagen hat die Ermittlungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0.

