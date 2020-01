Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Schoneberg - Bei Alleinunfall verletzt

Lippetal (ots)

Am Freitag, 03.01.2020 gegen 18.05 Uhr befuhr ein 43jähriger Lippetaler mit seinem Opel Vivaro den Postweg in Schoneberg. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam er aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Baum. Der Fahrer und seine 7jährige Tochter wurden bei dem Aufprall verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurden beide Personen in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

