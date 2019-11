Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/BAB 61: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Hockenheim/BAB 61 (ots)

Drei leichtverletzte Personen und Sachschaden von über 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der A 61 zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und der Rheinbrücke. Eine 43-jährige Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Opel auf dem linken Fahrstreifen der A 61 in Richtung Hockenheim unterwegs. Kurz vor der Rheinbrücke musste sie bei starkem Verkehrsaufkommen bis zum Stillstand stark abbremsen. Ein nachfolgender 45-Jähriger konnte seinen Opel-Astra noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Der dahinter befindliche 23-jährige Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Opel-Astra auf. Anschließend schob er diesen auf einen weiteren Opel. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr auf der rechten Fahrspur und dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein Rückstau von rund fünf Kilometern Länge.

