Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Hakenkreuzschmierereien an Schulgebäude

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Unbekannte Täter brachten in der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen am und im Gebäude einer Schule im Stadtteil Neckarstadt Hakenkreuzschmierereien an. Ein Zeuge meldete am Donnerstagmorgen, dass in einem Unterrichtsraum der Schule in der Neckarpromendae ein Hakenkreuz mit Kreide auf die Tafel geschmiert war. Auch an der Außenfassade des Schulgebäudes, sowie am Fußgängersteg zwischen Schule und einem Wohngebäude an der Neckarpromenade waren Hakenkreuze und politische Parolen angebracht.

Die Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

