Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papiermülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter haben am späten Dienstagnachmittag (31.03.2020) zwei Papiermülltonnen an der Forststraße sowie an der Senefelder Straße angezündet. Eine Zeugin bemerkte gegen 17.30 Uhr in einem Hinterhof an der Forststraße einen brennenden Papiercontainer. Nachdem es der Frau gelang, die Tonne von einer angrenzenden Hauswand wegzuziehen, alarmierte sie die Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Es kam offenbar zu keinem Gebäudeschaden. Gegen 17.45 Uhr rückte die Feuerwehr erneut zu einem Papiertonnenbrand in einem Hinterhof an der Senefelder Straße aus. Ein Gebäudeschaden entstand auch hier nicht. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

