Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnenbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (31.03.2020) ist in der Kreuznacher Straße eine Mülltonne in Brand geraten. Zeugen alarmierten gegen 01.35 Uhr die Polizei und Feuerwehr, weil eine Papiermülltonne neben einem Mehrfamilienhaus in Brand stand. Die Feuerwehr löschte, Menschen waren durch den Brand nicht gefährdet. Es entstand Brandschaden an der Mülltonne und geringfügiger Sachschaden an der Hausfassade. Die Brandursache ist bislang unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

