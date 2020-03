Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (30.03.2020) in einer Drogerie an der Königstraße drei Parfums im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen und auf seiner Flucht einen 49 Jahre alten Mitarbeiter der Drogerie zur Seite gestoßen. Der Mitarbeiter beobachtete den mutmaßlichen Dieb, wie er gegen 13.30 Uhr ein Parfum in seine Jackentasche steckte. Ermittlungen ergaben, dass der Mann auf dem Weg zum Ausgang zwei weitere Parfums einsteckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Im Kassenbereich bemerkte der Unbekannte den bereits wartenden Mitarbeiter, stieß ihn zur Seite und flüchtete in Richtung Gloria-Passage. Auf seiner Flucht verlor der Dieb eine Parfumflasche. Laut Zeugen soll der Unbekannte etwa 180 Zentimeter groß und zirka 20 bis 25 Jahre alt sein. Er soll südländisch aussehen und zur Tatzeit eine weiße Sportjacke, eine blaue oder graue Jeanshose sowie weiße Sportschuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

