Polizei Hagen

POL-HA: Büroeinbruch in Vorhalle

Hagen (ots)

Zwischen Sonntag, den 08.03.2020, 00.00 Uhr, und Mittwoch, den 11.03.2020, 12.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Büroraume eines sozialen Vereins in der Vorhaller Straße. Die Einbrecher drangen über die Vordertür in die Räume ein und durchsuchten die Zimmer. Einen Aktenschrank brachen sie auf und stahlen aus einer Geldkassette Bargeld in noch unbekannter Höhe. Vermutlich verließen die Täter das Objekt über eine Fluchttür. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugen können sich unter 02331-986-2066 bei der Polizei melden.

