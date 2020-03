Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gartenhaus

Hagen (ots)

Eine 39-jährige Frau stellte am Mittwochnachmittag, 14:30 Uhr fest, dass in ihr Gartenhaus eingebrochen wurde. Ihre Parzelle befindet sich in der Kleingartenanlage Am Berghang. Zuletzt unbeschädigt war die Hütte am Dienstagabend um 19:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Holzeingangstür Zutritt zum Gartenhaus und entwendeten Flaschen mit alkoholischen Getränken sowie einen Gaskocher mit Gaskatuschen. Auch ein Schlüsselbund fehlte. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und übernahm die Sachbearbeitung. Hinweise können unter 02331-986-2066 weitergegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell