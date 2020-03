Polizei Hagen

POL-HA: 55-Jähriger gerät in allgemeine Verkehrskontrolle

Hagen (ots)

In der Eilper Straße kontrollierte die Polizei am Dienstag (10.März) gegen 10:15 Uhr einen 55-Jährigen mit seinem Transporter. Der Hagener wollte mit dem Fahrzeug an der Kreuzung zur Selbecker Straße auf einen Parkplatz fahren. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau der Betäubungsmittel untersagt.

