Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl durch Detektiv vereitelt

Hagen (ots)

Zwei junge Frauen haben am Dienstagnachmittag mit mehreren Ladendiebstählen auf sich aufmerksam gemacht. Ein 47-jähriger Detektiv hatte die 15 und 21 Jahre alten Täterinnnen beobachtet, wie sie Kleidung und Schmuck im Wert von über 200 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße trugen, ohne zu bezahlen. Darauf angesprochen wollten die Diebinnen in einen Bus steigen und verschwinden. Der Bus blieb jedoch stehen, bis die Polizei eingetroffen war. Die Beamten stellten fest, dass die Frauen aus mindestens einem weiteren Laden Beute dabei hatten. Die Diebinnen wurden zur Polizeiwache gebracht, wo zwei Anzeigen aufgenommen und die Kleidung sichergestellt wurde. Die jüngere Täterin wurde von Erziehungsberechtigten abgeholt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell