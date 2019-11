POL-BOR: Borken-Gemen - Einbruchdiebstahl

Kreispolizeibehörde Borken

Die Tür aufgehebelt und sich so gewaltsam Zugang zu Räumlichkeiten des DRK verschafft haben am Sonntag unbekannte Täter in Borken. Auf der Suche nach Beute brachen die Täter im Inneren des Gebäudes an der Röntgenstraße mehrere Türen auf. Das genaue Ausmaß der Beute stand zunächst nicht fest. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 05.45 Uhr und 11.00 Uhr.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000.

