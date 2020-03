Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Bauwagen auf Ruheforst-Gelände

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (10.03.) gegen 14:45 Uhr und Mittwoch (11.03.) gegen 8 Uhr, ereignete sich in der Kuhlestraße ein Einbruch in einen Bauanhänger. Dieser stand auf dem Gelände des dortigen Ruheforsts. Ein 51-Jähriger hatte am Morgen bemerkt, dass die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Schranke an der Kuhlostraße offen stand und der Bauwagen aufgebrochen wurde. Unbekannte brachen ein Fenster heraus, zerschlugen eine Zwischenwand und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht getroffen werden. Die Polizei bittet um Hinweis durch Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben. Diese sollen sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden.

