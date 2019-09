Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Polizeibekannter Ladendieb festgenommen

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 15 Uhr hat eine 37-jährige Krefelderin in einem St. Töniser Drogeriemarkt auf der Hochstraße einen 30-jährigen Deutschen, der keinen festen Wohnsitz hat, in der Parfümabteilung beobachtet. Der Mann steckte insgesamt sechs Parfümflaschen in seine mitgebrachte Plastiktüte. Als er bemerkte, dass ihn die Krefelderin beobachtet hatte, schmiss er die Parfümflaschen in die Regale und versuchte zu flüchten. Einer Marktangestellten gelang es, den Ladendieb festzuhalten. Die Polizei nahm den Mann, der schon häufig durch Straftaten aufgefallen ist, fest und führte ihn am Dienstag einem Richter vor. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. /mr (1139)

