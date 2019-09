Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Gaststätteneinbrecher entwenden aus drei Spielautomaten Bargeld

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwoch gegen 4.30 Uhr haben unbekannte Täter in Waldniel auf der Straße Markt ein vergittertes Gaststättenfenster aufgehebelt. In der Gaststätte brachen die Täter insgesamt drei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (1138)

