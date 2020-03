Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (29.03.2020) oder Montag (30.03.2020) an der Hasenbergstraße und der Augustenstraße 13 geparkte Autos beschädigt und einen Schaden von mehreren 10.000 Euro angerichtet. Ein 35 Jahre alter Autobesitzer bemerkte den Schaden an seinem Fahrzeug am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr und rief die Polizei. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten dann insgesamt 13 Fahrzeuge, die zumeist auf der dem Gehweg zugewandten Seite zerkratzt waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

