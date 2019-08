Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall auf der A8

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 10:45 Uhr, kam es auf der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Süd zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzug-Fahrern. Hierbei wurde ein 48-Jähriger leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Sattelzügen entstand jeweils Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Zudem waren durch den Zusammenstoß Betriebsstoffe ausgetreten. Zum Durchführen der Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen etwa zwei Stunden gesperrt werden.

Ein 42-jähriger Sattelzugfahrer befuhr den rechten von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe. Plötzlich musste er aufgrund von stockendem Verkehr eine starke Bremsung bis zum Stillstand einleiten. Der nachfolgende, 48-jährige Sattelzugfahrer, erkannte die Situation zu spät, so dass es zum Auffahrunfall kam.

