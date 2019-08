Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte in Kronau eingebrochen und haben dabei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag ein Fenster des in der Jahnstraße gelegenen Restaurants auf und gelangten hierdurch in den Schankraum. Bei ihrer dortigen Suche nach Wertgegenständen entwendeten die Diebe einen Kassengeldbeutel mit mehreren hundert Euro Wechselgeld. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

