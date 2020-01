Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Altgeräte aus Container gestohlen

Borken (ots)

Defekte Haushaltsgeräte stellen die eher ungewöhnliche Beute aus einem Diebstahl dar. Begangen haben ihn Unbekannte in Borken: Die Täter brachen hatten einen Container aufgebrochen, der auf einem Firmenparkplatz an der Heidener Straße stand. Wie viele Geräte die Unbekannten entwendeten, stand zunächst nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 12.00 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich an das Kriminalkommissariat in Borken wenden: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell