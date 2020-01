Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitern

Borken (ots)

Zwei Aluminiumtüren hielten dem Versuch stand, in eine Bäckerei in Borken einzubrechen. Dort versuchten Unbekannte von Freitag auf Samstag die Türen aufzuhebeln, um in die Geschäftsräume des Cafés an der Johanniterstraße zu gelangen. Der Versuch misslang. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

