Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Diebstahl aus Wohnhaus

Ahaus (ots)

Geld und elektronische Geräte haben Unbekannte in Ahaus-Ottenstein gestohlen. Die Täter waren nach ersten Erkenntnissen durch eine unverschlossene Tür in das Gebäude am Brambrink gelangt. Zur Beute zählen zwei Mobiltelefone, ein Notebook, ein Tabletcomputer und eine Geldbörse. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 23.00 Uhr, und Samstag, 16.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell