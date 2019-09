Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stuhl auf Auto geworfen

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Aus dem dritten Stock eines Wohnhauses in der Bremerstraße hat eine Bewohnerin am Montag einen Stuhl auf die Straße geworfen, so Augenzeugenberichte. Die Sitzgelegenheit traf ein parkendes Auto und beschädigte den Wagen. Die mutmaßliche Werferin war schnell ermittelt. Zeugen gaben den Beamten den Hinweis auf eine psychisch auffällige Frau. Die Bewohnerin konnte in ihrer Wohnung im dritten Stock angetroffen werden. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell