Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto gegen Baum

Brilon (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden die Rettungskräfte zur Landstraße 913 zwischen Thülen und Hoppecke gerufen. Ein 21-jähriger Briloner war nach einem Verkehrsunfall schwerverletzt in seinem Auto eingeklemmt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 23.30 Uhr auf der Landstraße von Hoppecke in Richtung Thülen. Im Bereich des Flugplatzes kam das Auto auf gerader Strecke nach rechts von der Straße ab. Hier prallte es gegen einen Baum. Zeugen kümmerten sich um den Fahrer. Durch die Feuerwehr wurde er aus dem Auto befreit und anschließend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. In der Atemluft des Briloners nahmen die Einsatzkräfte den Geruch von Alkohol wahr. Daher wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

