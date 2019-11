Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Am Mittwochnachmittag stellte ein Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Straße "Kaltenborn" einen Einbruchversuch fest. Unbekannte Täter hatte zwischen dem 22. und 27. November versucht, das Türschloss aufzubrechen. Die Täter schafften es jedoch nicht, ins Haus zu gelangen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Zwei Einbrüche am Litauenring wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet: An einem Einfamilienhaus brachen die Täter zwischen 16.15 Uhr bis 18 Uhr die Terrassentür auf und wurden möglicherweise bei der Tatausübung vom zurückkehrenden Bewohner gestört. Unerkannt und ohne Beute flüchtete sie vom Tatort. In der Zeit zwischen 16 Uhr bis 18:50 Uhr hebelten die Einbrecher ein Schlafzimmerfenster eines Mehrfamilienhauses im Erdgeschoss auf. Aus der Wohnung entwendeten die Täter Geld und Schmuck. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Sundern: Durch das Küchenfenster brachen die Täter zwischen dem 24. und 25. November in ein Haus an der Brunnenstraße ein. Die Täter durchsuchten das Einfamilienhaus. Über die entwendeten Gegenstände können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

