Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß zwischen Auto und Seniorin

Medebach (ots)

Eine 76-jährige Fußgängerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend schwer verletzt. In Höhe der Tankstelle überquerte die Medebacherin um 18.50 Uhr die Oberstraße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 46-jährigen Medebachers. Dieser war in Richtung Schlossberg unterwegs. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus.

