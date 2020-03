Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Sachbeschädigung auf dem Schulhof

Ulm (ots)

Zeugen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag auf ein Feuer auf dem Hof der Sonnenbühlschule aufmerksam. Vermutlich mit einem Feuerwerkskörper war die Überdachung des Basketballkorbes in Brand gesetzt worden. Von den Zeugen wurde deshalb kurz nach 02.00 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Sie konnten aber keine Hinweise auf mögliche Verursacher geben. Die Spurensicherung der Polizei dauert noch an. Verschiedene Gegenstände wurden vor Ort sichergestellt. Der entstandene Schaden zum Nachteil der Gemeinde wird auf 200EUR geschätzt.

