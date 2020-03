Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei Nacht die Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 23.30 Uhr, wollte der Fahrer eines Mercedes von der Karl-Schurz-Straße in die Ulmer Straße einbiegen. Dabei beachtete er die Vorfahrt des herannahenden BMW nicht. Der 67-jährige Unfallverursacher fuhr los und beide Autos kollidierten miteinander. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000EUR, am BMW in Höhe von 7.000EUR. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

