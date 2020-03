Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bursche schießt mit Pistole

Nach kurzer Fahndung hat die Polizei am Freitag einen jungen Mann gestellt.

Ulm (ots)

Zeugen hatten zuvor im Apothekergarten drei junge Männer beobachtet. Die Zeugen vermuteten ein Rauschgiftgeschäft und verständigten die Polizei. Zurecht, wie sich zeigte. Plötzlich habe einer der Drei eine Pistole gezückt und auf die beiden anderen gerichtet. Dann packte er die Waffe wieder weg. Als die Polizei eintraf, ergriffen die Drei die Flucht. Sie kamen jedoch nicht weit. In einem Rucksack der Burschen fand die Polizei etwas Rauschgift, in einem anderen eine Schreckschusspistole. Damit hat der mutmaßliche Besitzer, ein 17-Jähriger, offenbar auch geschossen. Zumindest hatten Zeugen Patronen gefunden und brachten sie den Polizisten am Kontrollort. Die Polizei nahm die Drei mit zur Wache. Die weiteren Ermittlungen sollen klären, ob gegen sie ermittelt werden muss.

++++++++ 0420203

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell