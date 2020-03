Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gewalttätig auf nächtlicher Straße

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 02.30 Uhr, kamen es zwischen drei Personen zum Streit am Eugen-Jäckle-Platz. Der Streit eskalierte und ein 27-Jähriger schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Dieser ging benommen zu Boden und erlitt dadurch eine Kopfverletzung. Jetzt trat der Schläger auch noch mit seinen Schuhen mehrfach gegen den am Boden liegenden Verletzten. Anschließend flüchtete er. Der Geflüchtete konnte durch die Polizei ermittelt werden. Er wird wegen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

+++++++++++++++++++++++++++ 0422998

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell