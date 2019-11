Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseerstmeldung - Brennender Reisebus auf der BAB 3

Deesen (ots)

Am Dienstag, 19.11.2019, 12:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Reisebus auf der BAB 3 bei Deesen in Fahrtrichtung Frankfurt in Brand. Der allein im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte den Reisebus noch abstellen und unverletzt aus dem Bus flüchten. Die BAB 3 wird derzeit wegen starker Rauchentwicklung in beide Richtungen voll gesperrt. Feuerwehren, Polizei und Autobahnmeisterei sind im Einsatz.

Wir bitten, derzeit von Anfragen abzusehen. Nachtragsmeldung erfolgt.

