Polizei Bochum

POL-BO: Ein Streich ist das nicht! Kinder brechen in Turnhalle ein

Bochum (ots)

12, 13, 13 und 13 Jahre - so alt waren die Tatverdächtigen nach einem Einbruch in eine Schulturnhalle am Lenneplatz in Bochum. Gegen 16 Uhr wurde ein verantwortlicher Hausmeister auf Personen im Inneren Turnhallenbereich der Schule aufmerksam. Diese hatten sich durch vorher eingeschlagene Fensterscheiben Zugang zum Objekt verschafft. Der Hausmeister hielt zwei Kinder vor Ort fest, zwei weiter flüchteten. Sie konnten aber durch Polizeikräfte im Nahbereich angehalten werden. Warum die vier Jungen in die Turnhalle eingebrochen sind, ist noch nicht bekannt. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

