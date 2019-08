Polizei Bochum

POL-BO: Jörg Lukat übernimmt Schirmherrschaft für Polizeichor Bochum - Neue Sänger gesucht!

Bochum (ots)

Stimmgewaltig verbreiten sie jedes Jahr im Dezember im Foyer des Polizeipräsidiums vorweihnachtliche Stimmung: die Männer des Polizeichores Bochum. Am Montagnachmittag, 29. Juli, waren Vertreter des Polizeichores im Büro des Polizeipräsidenten Jörg Lukat zu Gast - nicht, um Weihnachtslieder zu singen, sondern eine besondere Urkunde zu überbringen. Denn: Jörg Lukat hat - wie seine Vorgängerin Kerstin Wittmeier auch - die Schirmherrschaft für den Chor übernommen.

Jörg Lukat hatte den Chor zuvor beim Sommerkonzert am 16. Juni als Ehrengast in der Bochumer Christuskirche gehört. In einem kurzen Begrüßungsgespräch bekundete der neue Polizeipräsident seine Sympathien zur Musik und signalisierte seine Bereitschaft zur Schirmherrschaft.

Nach dem einstimmigen Vorstandsbeschluss des Polizeichores, dem neuen Bochumer Polizeipräsidenten die Schirmherrschaft über den Polizeichor anzutragen, besuchte nun Günther Repovs als 1. Vorsitzender in Begleitung der Vorstandsmitglieder Günther Becker und Karl-Heinz Herweg am Montagnachmittag den Präsidenten.

Jörg Lukat nahm die Schirmherrschaft und seine Ernennungsurkunde mit großer Freude an und bedankte sich für das neue Ehrenamt. "Der Polizeichor ist nicht nur ein wichtiges Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei, sondern ist auch innerhalb der Polizei ein zentraler Punkt des Zusammenhalts", machte er die Bedeutung des Chores deutlich. Die Möglichkeiten, sich auch außerhalb des Dienstes als aktive und ehemalige Polizeibedienstete gemeinsam mit Bürgern in einer fröhlichen, gesanglichen Runde und bei Konzerten zu treffen und anderen damit Freude zu bereiten, müssen gepflegt werden, damit sie nicht verloren gehen.

Seine Unterstützung zur Stärkung des Chores sagte Jörg Lukat den Vertretern zu. Nach der Sommerpause wird er sich allen Sängern und dem Chorleiter persönlich vorstellen und eine Probe besuchen.

Übrigens: Der Chor sucht neue Sänger. Mitmachen kann jeder, der Lust an der Musik und an Gesang hat - Zugehörigkeit zur Polizei ist nicht notwendig. Wer also selbst Lust hat, meldet sich per Mail an info@polizeichor-bochum.de oder kommt einfach mal bei einer Probe vorbei. Diese finden immer mittwochs, von 17.15 Uhr bis 19 Uhr in der Kantine des Präsidiums an der Uhlandstraße 35 in Bochum statt. Bitte beachten Sie dabei die Sommerpause des Chors von 11. Juli bis 27. August.

