Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: 22-jähriger Motorradfahrer stürzt in einer Kurve und verletzt sich

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 535 verletzte sich ein 22-jähriger Motorradfahrer. Der junge Mann war kurz vor 17 Uhr mit seinem Kraftrad auf der L 535 von Abtsteinach in Richtung Heiligkreuzsteinach unterwegs. Kurz nach der Kreisgrenze kam er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine leicht ansteigende Böschung. Dabei zog er sich Knochenbrüche am Arm zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

