POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Einbruchsversuch in Baumarkt

Gescheitert ist ein Einbruch am späten Abend des Ostersonntags in einen Baumarkt in der Eppelheimer Straße in Heidelberg. Unbekannte Täter hatten erfolglos versucht, die Zugangstür zum Lager des Baumarkts aufzuhebeln.

Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel. 0621/174-1700 entgegen.

Tipps und Hinweise zum Schutz vor Einbruch für Gewerbetreibende gibt es unter www.polizei-beratung.de.

