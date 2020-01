Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dubiose Person unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am 27.01.2020 fand eine Familie in der Königsbergstraße einen Zettel in ihrem Briefkasten, auf dem lediglich ein Name, eine Handynummer und die Bitte vermerkt waren, dass die Hausbewohner dringend unter der angegebenen Handynummer zurückrufen sollten. Beim Rückruf vereinbarten die Hausbesitzer einen persönlichen Vorsprachetermin mit der Frau, die den Zettel beschrieben hatte - angeblich eine Mitarbeiterin eines Inkasso-Büros. Diese erschien tatsächlich zur vereinbarten Zeit und versuchte die Hausbewohner davon zu überzeugen, dass diese noch Altschulden bei einem Energieversorgungsunternehmen aus dem Jahr 2003 zu begleichen hätten. Die Hausbesitzer ließen sich jedoch nicht darauf ein und gaben auch keine Bankdaten preis. So verließ die Frau unverrichteter Ding das Haus. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs und warnt vor dem erneuten Auftreten der unbekannten Frau.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell