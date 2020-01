Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Brake Verkehrsunfall mit 3 leicht Verletzten

Bielefeld (ots)

Am Montag ereignete sich um 17:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Bielefeld Brake. Ein 83-jähriger VW Golf Fahrer aus Bielefeld beabsichtigte an der Einmündung Grafenheider Straße / Engersche Straße von der untergeordneten Grafenheider Straße nach links in die vorfahrtberechtigte Engersche Straße abzubiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt der 25-jährigen BMW Fahrerin aus Herford. Diese befuhr die Engersche Straße in Richtung Brake. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Pkw. Dabei wurden der Fahrer des Golf sowie die Fahrerin und ihre 24-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 18.000,--Euro. Für die Zeit der Rettungs-, Bergungs- sowie Beweissicherungsmaßnahmen der Polizei wurden die Engersche Straße und die Grafenheider Straße am Unfallort für ca. 2,5 Stunden gesperrt und der Fahrzeugverkehr abgeleitet.

