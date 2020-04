Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Dreister Diebstahl

Mannheim-Bergheim (ots)

Keine Freude mehr an ihrem E-Scooter hat eine 23-jährige, die am Ostersonntag Nachmittag zu Besuch bei einer Freundin in der Theodor-Körner-Straße war. Ein unbekannter Mann hatte an der Tür geklingelt und gebeten, die Toilette benutzen zu dürfen. Auf dem Weg nach draußen nahm er den auf dem Balkon abgestellten E-Scooter mit. Den Diebstahl bemerkten die beiden jungen Frauen erst kurze Zeit später. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Tipps und Hinweise, wie sie sich vor Diebstahl und Betrug schützen können gibt es unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell