Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots)

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag am Pfaffplatz einen Fußgänger übersehen und angefahren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 80-Jährige gegen 17.15 Uhr aus der Pariser Straße gekommen und an der Ampelkreuzung nach links in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße abgebogen. Dabei übersah er jedoch den Fußgänger, der aus Richtung Pfaffplatz kam und die Fahrbahn in Richtung Mall überqueren wollte.

Der 31-jährige Mann wurde von dem Pkw am Bein erfasst, stürzte dadurch zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; er konnte die Klinik aber nach der ärztlichen Versorgung wieder verlassen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell