POL-KA: (KA) Kronau - Einbruch in Firma

Zwischen Samstag 08:00 Uhr und Sonntag 09:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Lauchwasenstraße ein. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Firmenräumen. Im Tresorraum öffneten sie dann zwei Tresore mit einem mitgebrachten Werkzeug und verließen das Gebäude anschließend auf dem gleichen Weg. Ob aus den Tresoren irgendetwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260 zu melden.

