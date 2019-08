Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gleitschirmunfall - Nach Landung von Windboe erfasst

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 56-jähriger Gleitschirmflieger landete erfolgreich am 31.07.2019 gegen 16:00 Uhr auf dem Flugplatz in Lachen-Speyerdorf. Als er den Schirm wieder in den Wind aufstellen wollte, wurde er von einer Windboe erfasst und an die Holzkonstruktion des Unterstandes gedrückt. Mit Verdacht auf Prellungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.

