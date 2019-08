Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 58-jähriger Rollerfahrer wurde am 31.07.2019 in der Mittagszeit bei einem Verkehrsunfall in der Maximilianstraße leicht verletzt. Er fuhr von der Haardter Straße auf die Rechtsabbiegerspur Richtung Maximilianstraße. Verbotenerweise lenkte er aber sein Moped geradeaus, um eine Abkürzung in die Winzinger Straße zu nehmen. Ein 81-jähriger Mercedesfahrer stand vor der Ampelanlage und wollte gerade aufgrund der Grünphase von der Maximilianstraße über die Kreuzung in Richtung Mußbacher Landstraße losfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich Hautabschürfungen an Bein, Kinn und Armen zuzog. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell