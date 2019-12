Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einkaufszentrum

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in das Pfalz Center in der Mannheimer Straße eingebrochen. Die Einbrecher gingen dabei mit brachialer Gewalt vor. Über das Dach des Centers verschafften sie sich Zugang in den Markt. Dazu brachen sie eine Betondecke auf. Offensichtlich sahen sie es auf zwei Mobilfunk-Fachgeschäfte ab. Die Diebe stahlen Telefone und Bargeld. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 12.000 Euro. Wobei die Beamten davon ausgehen, dass der verursachte Sachschaden weit höher liegt, als der Wert der gestohlenen Handys. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat zwischen Samstag, 22 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, rund um das Pfalz- Center Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 2620 entgegen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell