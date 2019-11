Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: ZEUGENAUFRUF - Unbekannte brechen in Serie Fahrausweisautomaten entlang der DB Strecke Münster - Rheine auf - Die Bundespolizei bittet um Hinweise!

Bild-Infos

Download

Münster-Reckenfeld-Sprakel-Greven-Emsdetten (ots)

In der Zeit vom 09.11.2019 bis 20.11.2019 wurden durch bislang unbekannte Täter entlang der DB Strecke Münster - Rheine an den Bahnhöfen Münster Zentrum Nord, Reckenfeld, Sprakel, Greven und Emsdetten Fahrausweisautomaten der Deutschen Bahn AG und der Westfalenbahn aufgebrochen.

Der Gesamtsachschaden der massiv Beschädigten Fahrausweisautomaten wird derzeit auf ca. 70.000 Euro geschätzt.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Münster führt die Bundespolizeiin-spektion Münster aufgrund der erkennbaren Aufbruchserie ein Ermittlungsverfahren wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Bundespolizei fragt nun: Wer hat in der Zeit vom 09.11.2019 bis 20.11.2019, in der Zeit von 24:00 Uhr bis 05.00 Uhr an den Bahnhöfen / Haltepunkten Münster Zentrum Nord, Reckenfeld, Sprakel, Greven und Emsdetten oder im unmittelbarem Nahbereich ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

POK Carsten Bente

Telefon: +49 (0) 251 / 97437 -1013

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell