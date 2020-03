Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger stößt mit Pkw zusammen

Olpe (ots)

Am Dienstagmorgen (10. März) hat sich gegen 9.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der "Westfälischen Straße" in Olpe ereignet, bei dem ein 36-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Nach Zeugenaussagen stand dieser in einer Parklücke. Eine 71-jährige Autofahrerin beabsichtigte, in diese hineinzufahren. Während des Einparkvorgangs kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollte der 36-Jährige die Parklücke freihalten. Allerdings ist noch nicht geklärt, ob der Fußgänger gegen den Pkw gelaufen ist oder die Autofahrerin diesen anfuhr. Der 36-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

