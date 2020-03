Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Handtaschen und Uhren aus Überfall auf Seniorin gesucht

Lennestadt (ots)

Bereits am 16.02.2020 überfielen zwei Unbekannte eine alleinstehende Seniorin in ihrem Haus in Grevenbrück. Dabei entwendeten sie unter anderem zwei hochwertige Handtaschen und zwei Uhren. Da die Gegenstände noch nicht aufgetaucht sind, bittet die Polizei um Hinweise, die zum Auffinden beitragen. Es handelt sich um zwei "Louis-Vuitton"-Handtaschen sowie eine Damenuhr der Marke "Cartier" und eine Herrenuhr der Marke "Rolex". Bilder der entwendeten Sachen gibt es unter: https://polizei.nrw/fahndungen/gesuchte-gegenstaende/lennestadt-gesuchte-hochwertige-gegenstaende .

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell