POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Berauschter Autofahrer verursacht Unfall

Am Montag verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen Skoda.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-Jähriger kurz vor 7 Uhr von Auendorf in Richtung Bad Ditzenbach. Er war zu schnell. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Skoda und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein 33-Jähriger kam mit seinem Fiat entgegen und versuchte auszuweichen. Die Autos stießen seitlich zusammen und kamen ins Schleudern. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Bei der Aufnahme des Unfalls hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen sind oft Drogen im Spiel. Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Damit alle sicher ankommen.

