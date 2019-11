Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht am Maximare

Hamm-Mitte (ots)

Unfallflucht beging ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, 5. November, in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 18.15, an der Jürgen-Graef-Allee. Er beschädigte einen Audi A5, der auf dem Parkplatz vom Maximare abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

