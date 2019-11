Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Puppenstück "Das LeuchtMARIEchen" geht wieder auf Sendung

Hamm (ots)

Kinder vor Unfällen im Straßenverkehr schützen will die Polizei Hamm mithilfe des Puppenstücks "Das LeuchtMARIEchen". Im Mittelpunkt der Aufführung um die kleine Marie und ihren sprechenden Wecker stehen reflektierende Materialien. Die jungen Zuschauer werden nicht nur unterhalten, sondern lernen auch etwas: In der dunklen Jahreszeit müssen sie sich im Straßenverkehr mit Reflektoren und Leuchtwesten sichtbar machen, damit Autofahrer sie rechtzeitig bemerken. Natürlich kommen auch Spaß und Musik nicht zu kurz und zwischendurch geht mehrfach "Radio Blaulicht" auf Sendung. Das Stück haben die Verkehrssicherheitsberater der Polizei übrigens selbst konzipiert und sogar die Musik dazu komponiert. In der Werkstatthalle des Maxiparks geben sie am Montag, 11. November, die erste von 16 Vorstellungen. Insgesamt werden diese 64 zweite Klassen nahezu aller Hammer Grund- und Förderschulen besuchen.(hei)

