Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehle vollstreckt

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 4. November, gegen 22 Uhr, überprüften die Beamten eine 52-Jährige im Rahmen eines Einsatzes am Milanweg. Gegen die Frau aus Hamm lag ein Haftbefehl über 60 Tage wegen Körperverletzung vor. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am Dienstag, 5. November, kontrollierten Polizeibeamte einen 33-Jährigen Radfahrer gegen 1.30 Uhr auf der Hafenstraße. Der Mann aus Hamm wurde ebenfalls mit Haftbefehl über 86 Tage von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht und zur Polizeiwache gebracht. Nachdem er die ersatzweise geforderte Geldstrafe bezahlt hatte, konnte er die Wache wieder verlassen. Bei seiner Durchsuchung konnten Betäubungsmittel und ein verbotenes Messer aufgefunden werden. Jetzt erwarten den 33-Jährigen zwei neue Verfahren.(hei)

