Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kennzeichen-Diebstähle in Heessen

Hamm-Heessen (ots)

Die hinteren Kennzeichen von mindestens 5 Autos stahlen Unbekannte in der Nacht von Montag, 4. November, auf Dienstag, 5. November, im Stadtteil Heessen. Vier Kennzeichen wurden auf dem Hohen Weg entwendet, eines an der Straße Am Kleibaum. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell